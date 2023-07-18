Уоллес призвал Британию инвестировать в танки, а не в количество военных

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил убеждение, что Лондону следует инвестировать в танки, а не в наращивание численности войск.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью The Telegraph.

По его словам, Министерство обороны Великобритании будет инвестировать в танки, которые он назвал "фундаментальной частью армии".

"Нам нужны танки, не стоит их списывать. Но какие бы танки у нас ни были, мы должны инвестировать в них, чтобы убедиться, что они должным образом обороноспособны, их должным образом можно разворачивать и обслуживать", – отметил Уоллес.

Он также подчеркнул, что главный урок войны России против Украины заключается в том, что армия должна быть "идеально сформирована".

Сообщалось, что Великобритания потратит дополнительные 2,5 миллиарда фунтов (почти 3 млрд евро) на армейские запасы и боеприпасы в рамках обновленного Оборонного документа.

Ранее сообщалось, что Великобритания разбирает и изучает захваченную в Украине российскую бронетехнику, чтобы узнать больше о том, как ей противостоять.

Напомним, министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что Россия будет оставаться серьезной угрозой в будущем и больше всего его беспокоит опасность прямого столкновения с РФ.