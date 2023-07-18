Генсек НАТО зустрінеться з Вучичем на тлі напруженості між Сербією та Косовом
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 19 липня, зустрінеться із президентом Сербії Александаром Вучичем.
Про це оголосила у вівторок пресслужба НАТО, повідомляє "Європейська правда".
Зустріч Столтенберга й Вучича відбудеться в Брюсселі, після чого приблизно о 18:00 за Києвом вони оголосять спільні заяви для ЗМІ.
Теми обговорень генсека Альянсу та президента Сербії, яка не є членом НАТО, не уточнюються. Але нагадаємо, що на початку липня сам Вучич вимагав такої зустрічі на тлі напруженості на півночі Косова.
Як відомо, після виборів нових мерів у квітні, які бойкотували косовські серби, протести спалахнули у сербських громадах на півночі Косова. Протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і каміння в селі Звечан. 30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення.
Сполучені Штати та Європейський Союз закликали прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті відкликати обраних мерів і розпустити спецпідрозділи поліції, які були використані для їхнього призначення, інакше це матиме наслідки, та вперше запровадили санкції проти країни.
Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення з Косовом та торпедує мирну стратегію ЄС.