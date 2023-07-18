Генсек НАТО встретится с Вучичем на фоне напряженности между Сербией и Косовом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 19 июля, встретится с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Об этом объявила во вторник пресс-служба НАТО, сообщает "Европейская правда".

Встреча Столтенберга и Вучича состоится в Брюсселе, после чего примерно в 18:00 по Киеву они объявят совместные заявления для СМИ.

Темы обсуждений генсека Альянса и президента Сербии, которая не является членом НАТО, не уточняются. Но напомним, что в начале июля сам Вучич требовал такой встречи на фоне напряженности на севере Косова.

Как известно, после выборов новых мэров в апреле, которые бойкотировали косовские сербы, протесты вспыхнули в сербских общинах на севере Косова. Протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камней в селе Звечан. 30 итальянских и венгерских военных и более 50 сербов получили ранения.

Соединенные Штаты и Европейский Союз призвали премьер-министра Косова Альбина Курти отозвать избранных мэров и распустить спецподразделения полиции, которые были использованы для их назначения, иначе это будет иметь последствия, и впервые ввели санкции против страны.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косовом читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косовом и торпедирует мирную стратегию ЕС.