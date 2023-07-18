В Вене запретили барбекю из-за риска лесных пожаров

В австрийской столице Вене ввели запрет на приготовление барбекю из-за риска лесных пожаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

"Из-за отсутствия длительных осадков венские леса высохли. В связи с возможным риском лесных пожаров сейчас в Вене действует запрет на барбекю", – говорится в сообщении.

Запрет действует даже на приготовление в специально отведенных местах для барбекю.

Приготовление барбекю в частных садах разрешено, если они находятся за пределами опасной лесной зоны.

Кроме того, в лесах запретили курение и разведение открытого огня.

Запрет будет снова отменен только в случае длительных дождей.

На фоне сильной жары в последние дни в странах Европы начали бушевать лесные пожары. В частности, новости о стихии поступили из Испании, Чехии, а также из Греции. Кроме того, с масштабным лесным пожаром второй день борются в швейцарских Альпах.