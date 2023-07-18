У Білорусі арештували відомого журналіста, який працював із "Радіо Свобода"

Білоруська влада в понеділок арештувала відомого 55-річного журналіста Ігара Карнея, який співпрацював із оголошеним "екстремістським" проєктом "Радіо Свобода".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Карнея арештували без пояснення причин. Його квартиру обшукали, з неї вилучили телефони й комп'ютери.

За даними білоруської правозахисної групи "Вясна", журналіст перебуває у слідчому ізоляторі "Окрестіно", відомому суворими умовами утримання й тортурами ув'язнених. Правозахисники кажуть, що ані адвокати, ані члени сім'ї не можуть зв’язатись із Карнеєм.

Журналіст ще з 2000 року співпрацював із білоруською та російською службами "Радіо Свобода", які влада у Мінську визнала екстремістською, заборонивши поширювати її контент під загрозою ув’язнення.

Як зазначають у "Вясні", Карнея вже затримували кілька разів, коли він висвітлював протести проти білоруської влади у 2020 році. На відміну від багатьох своїх колег, він залишився в Білорусі, незважаючи на репресії.

Після нелегітимних виборів президента в серпні 2020 року влада в Білорусі почала масштабні репресії проти журналістів та активістів.

Лише за приблизними підрахунками було заарештовано понад 35 тисяч людей, а десятки неурядових організацій та незалежних ЗМІ були закриті. Загалом за ґратами в Білорусі наразі перебувають 36 журналістів.

Нагадаємо, в лютому цього року суд у Гродно засудив до восьми років колонії посиленого режиму журналіста, члена позбавленої реєстрації білоруською владою Спілки поляків Білорусі Андрія Почобута. На це Польща відповіла санкціями проти понад трьох сотень білоруських функціонерів.