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В Беларуси арестовали известного журналиста, который работал с "Радио Свобода"

Вторник, 18 июля 2023, 19:04

Белорусские власти в понедельник арестовали известного 55-летнего журналиста Игара Карнея, который сотрудничал с объявленным "экстремистским" проектом "Радио Свобода".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Карнея арестовали без объяснения причин. Его квартиру обыскали, из нее изъяли телефоны и компьютеры.

По данным белорусской правозащитной группы "Вясна", журналист находится в следственном изоляторе "Окрестино", известном суровыми условиями содержания и пытками заключенных. Правозащитники говорят, что ни адвокаты, ни члены семьи не могут связаться с Карнеем.

Журналист еще с 2000 года сотрудничал с белорусской и российской службами "Радио Свобода", которые власти в Минске признали экстремистскими, запретив распространять ее контент под угрозой заключения.

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Как отмечают в "Вясне", Карнея уже задерживали несколько раз, когда он освещал протесты против белорусских властей в 2020 году. В отличие от многих своих коллег, он остался в Беларуси, несмотря на репрессии.

После нелегитимных выборов президента в августе 2020 года власти в Беларуси начали масштабные репрессии против журналистов и активистов.

Только по приблизительным подсчетам было арестовано более 35 тысяч человек, а десятки неправительственных организаций и независимых СМИ были закрыты. Всего за решеткой в Беларуси сейчас находятся 36 журналистов.

Напомним, в феврале этого года суд в Гродно приговорил к восьми годам колонии усиленного режима журналиста, члена лишенного регистрации белорусскими властями Союза поляков Беларуси Андрея Почобута. На это Польша ответила санкциями против более трех сотен белорусских функционеров.

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