Туреччина не пов’язує вихід РФ із "зернової угоди" зі вступом Швеції в НАТО

Туреччина не вважає вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи "помстою" за схвалення Анкарою заявки Швеції на вступ в НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це заявив головний радник президента Туреччини Акіф Чагатай Килич у коментарі CNN.

"Як член НАТО, ми були дуже відкритими у відносинах з Російською Федерацією", – сказав він, відповідаючи на питання, чи не створило схвалення членства Швеції в НАТО певного тертя між Анкарою і Москвою.

Радник турецького президента зауважив, що Туреччина тісно співпрацює з усіма сторонами, зокрема й із РФ.

"І я не думаю, що є якісь тертя стосовно саміту НАТО", – додав він.

Нагадаємо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей.

Литва і Хорватія пропонують свої порти для експорту українського зерна.