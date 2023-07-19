Турция не связывает выход РФ из "зерновой сделки" со вступлением Швеции в НАТО

Турция не считает выход России из Черноморской зерновой инициативы "местью" за одобрение Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч в комментарии CNN.

"Как член НАТО, мы были очень открытыми в отношениях с Российской Федерацией", – сказал он, отвечая на вопрос, не создало ли одобрение членства Швеции в НАТО определенного трения между Анкарой и Москвой.

Советник турецкого президента отметил, что Турция тесно сотрудничает со всеми сторонами, в том числе и с РФ.

"И я не думаю, что есть какие-то трения относительно саммита НАТО", – добавил он.

Напомним, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.

Литва и Хорватия предлагают свои порты для экспорта украинского зерна.