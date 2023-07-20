Фінляндія евакуювала співробітників посольства в Іраку після протестів біля дипмісії Швеції

Співробітники посольства Фінляндії в Багдаді були евакуйовані до тимчасового приміщення після протестів біля будівлі диппредставництва Швеції в Іраку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У Міністерстві закордонних справ Фінляндії, зазначили, що ніхто з персоналу посольства не постраждав.

Шведське і фінське посольства розташовані дуже близько одне від одного в огородженому стіною комплексі в Багдаді.

Lehtikuva / Ammar Karim

Раніше повідомлялося, що у центрі іракської столиці Багдада сотні людей штурмували посольство Швеції і підпалили його на знак протесту проти чергової акції зі спаленням Корану.

Поліція Стокгольма схвалила заявку на здійснення акції біля посольства Іраку у Швеції в четвер, під час якої планується спалення Корану та іракського прапора.

Попередні акції зі спаленням Корану у Швеції, проведені під різними приводами, також спровокували велике обурення у мусульманському світі та серйозний напад на посольство країни у Багдаді.

На тлі цих подій уряд Швеції розглядає можливість законодавчо заборонити спалення Корану або інших священних книг.