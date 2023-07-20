Финляндия эвакуировала сотрудников посольства в Ираке после протестов возле дипмиссии Швеции

Сотрудники посольства Финляндии в Багдаде были эвакуированы во временное помещение после протестов у здания диппредставительства Швеции в Ираке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В Министерстве иностранных дел Финляндии, отметили, что никто из персонала посольства не пострадал.

Шведское и финское посольства расположены очень близко друг от друга в огражденном стеной комплексе в Багдаде.

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Ранее сообщалось, что в центре иракской столицы Багдада сотни людей штурмовали посольство Швеции и подожгли его в знак протеста против очередной акции с сожжением Корана.

Полиция Стокгольма одобрила заявку на проведение акции возле посольства Ирака в Швеции в четверг, во время которой планируется сожжение Корана и иракского флага.

Предыдущие акции с сожжением Корана в Швеции, проведённые под разными предлогами, также спровоцировали большое возмущение в мусульманском мире и серьёзное нападение на посольство страны в Багдаде.

На фоне этих событий правительство Швеции рассматривает возможность законодательно запретить сожжение Корана или других священных книг.