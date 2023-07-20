США засудили напад на посольство Швеції в Багдаді і розкритикували Ірак

Сполучені Штати в четвер засудили напад на посольство Швеції в Багдаді через заплановане спалення Корану в Стокгольмі і розкритикували іракські сили безпеки за те, що вони не перешкодили протестувальникам прорватися до дипломатичної установи.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, його цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Свобода мирних зібрань є невід'ємною ознакою демократії, але те, що сталося минулої ночі, було незаконним актом насильства", – заявив Міллер.

"Неприйнятно, що іракські сили безпеки не вжили заходів, щоб запобігти другому проникненню протестувальників на територію шведського посольства і його пошкодженню", – додав він.

Ірак вислав шведського посла в четвер на знак протесту проти запланованого спалення Корану в Стокгольмі, яке спонукало сотні протестувальників штурмувати і підпалити посольство Швеції в іракській столиці.

Американські офіційні особи перебувають у контакті зі своїми шведськими партнерами і запропонували підтримку, заявив Міллер.

Сполучені Штати закликали іракський уряд виконати свої міжнародні зобов'язання щодо захисту всіх дипломатичних місій в країні.

"Іноземні місії не повинні бути об'єктами насильства", – зазначив Міллер.

Швеція викликала керівника дипломатичної місії Іраку в країні у зв’язку з нападом на посольство.

Попередні акції зі спаленням Корану у Швеції, проведені під різними приводами, також спровокували велике обурення у мусульманському світі та серйозний напад на посольство країни у Багдаді.

На тлі цих подій уряд Швеції розглядає можливість законодавчо заборонити спалення Корану або інших священних книг.