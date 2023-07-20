США осудили нападение на посольство Швеции в Багдаде и раскритиковали Ирак

Соединенные Штаты в четверг осудили нападение на посольство Швеции в Багдаде из-за запланированного сожжения Корана в Стокгольме и раскритиковали иракские силы безопасности за то, что они не помешали протестующим прорваться в дипломатическое учреждение.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, его цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"Свобода мирных собраний является неотъемлемым признаком демократии, но то, что произошло прошлой ночью, было незаконным актом насилия", – заявил Миллер.

"Неприемлемо, что иракские силы безопасности не приняли меры, чтобы предотвратить второе проникновение протестующих на территорию шведского посольства и его повреждение", – добавил он.

Ирак выслал шведского посла в четверг в знак протеста против запланированного сожжения Корана в Стокгольме, которое побудило сотни протестующих штурмовать и поджечь посольство Швеции в иракской столице.

Американские официальные лица находятся в контакте со своими шведскими партнерами и предложили поддержку, заявил Миллер.

Соединенные Штаты призвали иракское правительство выполнить свои международные обязательства по защите всех дипломатических миссий в стране.

"Иностранные миссии не должны быть объектами насилия", – отметил Миллер.

Швеция вызвала руководителя дипломатической миссии Ирака в стране в связи с нападением на посольство.

Предыдущие акции с сожжением Корана в Швеции, проведенные под разными предлогами, также спровоцировали большое возмущение в мусульманском мире и серьезное нападение на посольство страны в Багдаде.

На фоне этих событий правительство Швеции рассматривает возможность законодательно запретить сожжение Корана или других священных книг.