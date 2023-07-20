Молдова после истерики Захаровой по НАТО посоветовала ей почитать конституцию

Министерство иностранных дел Молдовы в четверг отреагировало на очередной выпад официальной представительницы российского МИД Марии Захаровой, которая прибегла к "ложным и клеветническим" заявлениям о сотрудничестве Кишинева и НАТО.

Заявление МИД Молдовы есть в распоряжении "Европейской правды".

Представитель молдовского внешнеполитического ведомства Игорь Захаров напомнил Захаровой, что отношения Молдовы с различными международными организациями, в том числе и НАТО, являются "суверенным и независимым решением нашей страны".

"В то же время отметим, что нейтралитет Республики Молдова не означает самоизоляции. Власти развивают партнерские отношения с теми организациями и государствами, которые поддерживают и способствуют поддержанию мира и безопасности в нашей стране", – пояснил он.

Захаров также отметил, что на последнем саммите Альянса в Вильнюсе его лидеры поддержали "суверенное право Молдовы выбирать свою модель развития, свой внешнеполитический курс и решать свое будущее без какого-либо вмешательства извне".

"В этом же ключе предлагаем официальному представителю МИД России прочитать полностью статью 11 Конституции нашей страны, в частности пункт (2), в котором говорится о том, что "Республика Молдова не допускает размещения на своей территории военных формирований других государств", то есть Российская Федерация прямо нарушает эту статью", – добавил представитель молдовского МИД.

Как известно, нейтральная Молдова не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом. Молдовские чиновники называют вступление страны в ЕС фактором безопасности государства и в последнее время высказываются о том, что нейтральный статус является недостаточным для защиты Молдовы.

Сейчас большинство граждан Молдовы высказались бы против вступления республики в НАТО на референдуме.

Подробнее на тему возможного отказа Молдовы от нейтрального статуса читайте в статье: Конец нейтралитета Молдовы: что стоит за словами Санду о вступлении в НАТО.