Ryanair планирует открыть 75 маршрутов из Европы в Украину, как только авиапространство станет безопасным

Лоукостер Ryanair планирует открыть 75 маршрутов из Европы в Украину после того, как воздушное пространство государства объявят безопасным.

Об этом сообщили в аэропорту "Борисполь" после рабочего визита в Киев руководителей авиакомпании, пишет "Европейская правда".

Сообщается, что Ryanair намерен привлечь значительные средства в Украину и возглавить восстановление украинского рынка авиаперевозок, инвестировав около 3 миллиардов долларов и разместив до 30 новых самолетов Boeing MAX в 3-х основных аэропортах Украины – в Киеве, Львове и Одессе.

Ryanair планирует открыть 75 маршрутов из Европы в Украину в течение восьми недель после того, как воздушное пространство будет объявлено безопасным, говорится в сообщении.

"Уже сейчас мы работаем над решениями и инвестиционными планами, которые позволят быстро запустить самолеты. Благодарен за лидерство в восстановлении нашей авиаотрасли, конкретные предложения и решения компании Ryanair – преданному партнеру Украины", – подытожил встречу вице-премьер-министр по вопросам восстановления Александр Кубраков.

Ryanair – первая международная авиакомпания, руководители которой прибыли в Украину с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

Во время визита руководство Ryanair посетило аэропорт "Борисполь", осмотрев состояние терминалов, зоны выдачи багажа и регистрации пассажиров, зоны ожидания пассажиров и посадки в самолет, пункты контроля и перроны.

"Ryanair остается преданным партнером в восстановлении и инвестировании в Украину. Сегодня я увидел, что в сложных условиях войны, команда аэропорта "Борисполь" демонстрирует свой профессионализм и полностью готова к быстрому восстановлению полетов", – отметил главный исполнительный директор Ryanair Group Майкл О'Лири.

Украина 24 февраля 2022 года полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов. Вскоре страны ЕС и США закрыли свое небо для российских самолетов. Россия позже приняла ответные меры.

Ранее Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) спрогнозировала ограничения полетов над Украиной до 2029 года.