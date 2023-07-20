США ввели санкции против российских топ-чиновников и двух приспешников Пригожина

Государственный департамент США в четверг объявил о введении санкций против ряда российских чиновников в рамках усилий, направленных на то, чтобы возложить ответственность на тех россиян, которые способствуют незаконной войне России.

Об этом говорится в сообщении Госдепа, которое цитирует "Европейская правда".

В санкционный список вошли россияне, которые действуют в интересах России на временно оккупированных территориях Украины и пытаются помочь закрепить оккупационный режим.

Речь идет в частности об Алексее Кудрине, советнике по корпоративному развитию российской компании "Яндекс", тесно связанного с Владимиром Путиным, и Павле Мариничеве, гендиректоре ПАО "Алроса" – алмазодобывающей компании, мажоритарным акционером которой является РФ.

Также в санкционном списке – заместители министра экономики РФ Илья Торосов и Алексей Херсонцев; заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков; заместители министра энергетики Павел Сниккарс и Павел Сорокин; заместитель министра финансов Леонид Горнин; первый заместитель директора Федеральной службы безопасности РФ Сергей Королев и губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Отдельно Госдеп США наложил санкции на россиянина Валерия Чекалова и гражданина Северной Кореи Йонг Хёк Рима – они связаны с главарем "Вагнера" Евгением Пригожиным и помогали с поставками боеприпасов для террористов на территорию Украины.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против ряда компаний военно-промышленного комплекса России, занимающихся производством боеприпасов и высокотехнологичными разработками для военного сектора.

США также объявили о санкциях против нескольких киргизских компаний, с помощью которых Россия обходила введенные западными странами ограничения и получала товары и технологии двойного назначения.