Україна просить ЄС субсидувати перевезення агропродукції у далекі європейські порти

Україна просить Європейську комісію субсидувати транспортування української агропродукції через далекі європейські порти.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський в ефірі телемарафону "Єдині новини", його цитує агентство "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

"Це нормальна робоча схема, яка, сподіваюся, може бути застосована цього сезону. Без такої компенсації довезти українське зерно, наприклад, до портів Гамбурга неможливо і економічно нерентабельно", – сказав міністр.

На його думку, такий механізм дозволить наростити перевезення "коридорами солідарності" ЄС і вирішить економічну складову питання.

Це рішення може бути ухвалене найближчим часом, вважає Сольський.

Говорячи про перспективи експорту української агропродукції через порти Хорватії, він підтвердив, що запропонована ініціатива є життєздатною, але частково, оскільки один порт не вирішить усіх проблем.

"Цей маршрут пролягає, умовно, через Закарпаття, Угорщину і орієнтований на перевезення контейнерів. Для України це не новинка. Є компанії, які випробували маршрут. Але його пропускна здатність обчислюється сотнями тисяч (тонн), а Україні потрібно транспортувати мільйони.

Ми спробуємо задіяти цей порт за підтримки Європейського Союзу, не відкидаємо можливості залучення до роботи портів на Адріатичному морі, а також словацьких, польських, латвійських, німецьких та голландських", – пояснив міністр агрополітики.

Раніше Хорватія заявила, що готова запропонувати свою інфраструктуру для вивезення українського зерна альтернативними маршрутами після зупинення Росією "зернової угоди".

Головний порт Литви міг би відвантажувати 10 мільйонів тонн українського зерна, але логістика доставки вантажу на узбережжя Балтійського моря залишається складною.

Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди".