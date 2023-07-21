Украина просит ЕС субсидировать перевозку агропродукции в дальние европейские порты

Украина просит Европейскую комиссию субсидировать транспортировку украинской агропродукции через дальние европейские порты.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в эфире телемарафона "Единые новости", цитирует его агентство "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

"Это нормальная рабочая схема, которая, надеюсь, может быть применена в этом сезоне. Без такой компенсации довезти украинское зерно, например, в порты Гамбурга невозможно и экономически нерентабельно", – сказал министр.

По его мнению, такой механизм позволит нарастить перевозку "коридорами солидарности" ЕС и решит экономическую составляющую вопроса.

Это решение может быть принято в ближайшее время, считает Сольский.

Говоря о перспективах экспорта украинской агропродукции через порты Хорватии, он подтвердил, что предложенная инициатива жизнеспособна, но частично, поскольку один порт не решит всех проблем.

"Этот маршрут пролегает, условно, через Закарпатье, Венгрию и ориентирован на перевозку контейнеров. Для Украины это не новинка. Есть компании, которые опробовали маршрут. Но его пропускная способность исчисляется сотнями тысяч (тонн), а Украине нужно транспортировать миллионы.

Мы попробуем задействовать этот порт при поддержке Европейского Союза, не исключаем возможности привлечения к работе портов на Адриатическом море, а также словацких, польских, латвийских, немецких и голландских", – пояснил министр агрополитики.

Ранее Хорватия заявила, что готова предложить свою инфраструктуру для вывоза украинского зерна по альтернативным маршрутам после остановки Россией "зернового соглашения".

Главный порт Литвы мог бы отгружать 10 миллионов тонн украинского зерна, но логистика доставки груза на побережье Балтийского моря остается сложной.

Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения".