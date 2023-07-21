Чехия закажет у Германии 77 Leopard 2 самой новой модификации

Чешские власти планируют приобрести у Германии 77 основных боевых танков Leopard в современной версии 2A8.

Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова во время визита немецкого визави Бориса Писториуса в Праге в пятницу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Глава Минобороны Германии назвал решение Праги приобрести Leopard 2A8 "очень хорошим и очень важным шагом", который "повышает оперативную совместимость, способность работать друг с другом".

По словам Писториуса, стороны уже подписали рамочное соглашение о приобретении Leopard 2, к которому могут присоединиться и другие государства, при этом детали договоренности все еще обсуждаются.

Чехия ранее в этом году получила от Германии первые из 14 танков Leopard версии 2A4 в рамках так называемого кругового обмена, при котором Берлин компенсирует передачу Украине техники советского образца собственным вооружением.

Напомним, в мае правительство Чехии одобрило соглашение о закупке 246 гусеничных боевых машин пехоты CV 90 на сумму 59,7 миллиарда чешских крон (2,52 миллиарда евро) в рамках межправительственного соглашения со Швецией.