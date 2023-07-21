У Міноборони прокоментували повідомлення ЗМІ про нібито розкрадання західної зброї

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов у п’ятницю заявив, що американська інспекція матеріально-технічної допомоги не висувала претензій до України стосовно обліку озброєння та військової техніки.

Такий коментар Гаврилова у відповідь на повідомлення ЗМІ про випадки нібито розкрадання західної зброї в Україні опублікувала пресслужба Міноборони, пише "Європейська правда".

Як запевнив заступник голови Міноборони, вся західна техніка й озброєння в Україні – артилерія, боєприпаси, складні системи протиповітряної оборони, бронетехніка – перебувають на обліку.

"У минулому році було впроваджено автоматизовану систему обліку і проходження всього ОВТ (озброєння та військова техніка. – Ред.) через логістику.

За допомогою партнерів уведено програми LOGFAS і "Каравай", які дозволяють по штрих-коду і QR-коду супроводжувати військову техніку до військової частини, а, в разі потреби, приїхати туди і побачити, що там є", – додав він.

Напередодні телеканал CNN з посиланням на звіт генерального інспектора Міністерства оборони США повідомив, що в Пентагоні виявили випадки викрадення західної зброї в Україні минулого року, яку згодом вдалося повернути.

Цього року США заявили, що не виявили жодних доказів того, щоб зброя, яку вони надали Києву, потрапила за межі України.

Для контролю за озброєнням, яке Захід постачає Україні, існує логістичне програмне забезпечення, яке використовують також Сполучені Штати й Велика Британія, розповідав раніше радник секретаря РНБО Сергій Омельченко.