В Минобороны прокомментировали сообщения СМИ о якобы хищ

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов в пятницу заявил, что американская инспекция материально-технической помощи не выдвигала претензий к Украине относительно учета вооружения и военной техники.

Такой комментарий Гаврилова в ответ на сообщения СМИ о случаях якобы хищения западного оружия в Украине опубликовала пресс-служба Минобороны, пишет "Европейская правда".

Как заверил замглавы Минобороны, вся западная техника и вооружение в Украине – артиллерия, боеприпасы, сложные системы противовоздушной обороны, бронетехника – находятся на учете.

"В прошлом году была внедрена автоматизированная система учета и прохождения всего ВВТ (вооружение и военная техника. – Ред.) через логистику.

С помощью партнеров введены программы LOGFAS и "Каравай", которые позволяют по штрих-коду и QR-коду сопровождать военную технику в воинскую часть, а, в случае необходимости, приехать туда и увидеть, что там есть", – добавил он.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Министерства обороны США сообщил, что в Пентагоне обнаружили случаи похищения западного оружия в Украине в прошлом году, которое впоследствии удалось вернуть.

В этом году США заявили, что не обнаружили никаких доказательств того, чтобы оружие, которое они предоставили Киеву, попало за пределы Украины.

Для контроля за вооружением, которое поставляет Запад Украине, существует логистическое программное обеспечение, которое используют также Соединенные Штаты и Великобритания, рассказывал ранее советник секретаря СНБО Сергей Омельченко.