У берегов Греции спасли почти 100 мигрантов у берегов Греции

Греческая береговая охрана спасла почти 100 мигрантов на лодках у побережья своей страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило государственное радио Греции EPT со ссылкой на греческую береговую охрану.

Отмечается, что троих мужчин правоохранители арестовали по подозрению в том, что они могли помогать нелегальным мигрантам попасть в ЕС.

Как заявили в береговой охране, 71 мигранта обнаружили в пятницу на борту парусника вблизи острова Карпатос в Эгейском море, а еще 27 человек спасли с лодки у берегов острова Родос.

Уточняется, что Греция планирует доставить спасенных людей в лагерь для регистрации на острове Кос.

Контрабандисты регулярно перевозят нелегалов опасным морским путешествием из Турции и стран Северной Африки в страны-члены ЕС – Грецию, Кипр и Италию.

В июне по меньшей мере 59 мигрантов утонули, и еще больше людей считались пропавшими без вести, после того как их лодка перевернулась и затонула у берегов Греции.

Зато власти Пакистана заявляли, что в аварии судна с мигрантами у берегов Греции утонули около 300 их граждан.

Как сообщалось, количество погибших на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год оценивается в примерно 3800 человек, что больше всего с 2017 года.