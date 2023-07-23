Президентка Грузії про нічну атаку на Одесу: Росія скоїла черговий воєнний злочин

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на масовану ракетну атаку російських окупаційний військ на Одесу.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Зурабішвілі підкреслила, що, атакувавши Одесу, Росія скоїла черговий воєнний злочин.

"Найрішучішим чином засуджую напади на об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Одесу та її мирних мешканців, грубе порушення всіх норм міжнародного права", – зазначила вона.

Another war crime committed by Russia in Ukraine!



I condemn in the strongest terms attacks on #UNESCO world heritage sight – #Odesa and its peaceful residents, blunt violations of all norms of international law — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) July 23, 2023

Раніше свої реакції опублікували західні міністри закордонних справ і посли, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, а також президентка Молдови.

Папа Римський Францск у недільній промові згадав про ракетний удар РФ по Одесі і закликав молитися за мир в Україні.

Як відомо, в ніч на 23 липня Росія знову здійснила ракетну атаку на Одесу. В Одеській ОВА повідомили, що зруйновані шість будинків. Також серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найбільший собор міста.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вночі обстріляли Одеську область 19 ракетами різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.