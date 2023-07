Президентка Грузії про нічну атаку на Одесу: Росія скоїла черговий воєнний злочин

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на масовану ракетну атаку російських окупаційний військ на Одесу.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Зурабішвілі підкреслила, що, атакувавши Одесу, Росія скоїла черговий воєнний злочин.

"Найрішучішим чином засуджую напади на об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Одесу та її мирних мешканців, грубе порушення всіх норм міжнародного права", – зазначила вона.

Another war crime committed by Russia in Ukraine!



I condemn in the strongest terms attacks on #UNESCO world heritage sight – #Odesa and its peaceful residents, blunt violations of all norms of international law