Президент Грузии о ночной атаке на Одессу: Россия совершила очередное военное преступление

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на массированную ракетную атаку российских оккупационных войск на Одессу.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Зурабишвили подчеркнула, что, атаковав Одессу, Россия совершила очередное военное преступление.

"Решительным образом осуждаю нападения на объект всемирного наследия ЮНЕСКО – Одессу и ее мирных жителей, грубое нарушение всех норм международного права", – отметила она.

Another war crime committed by Russia in Ukraine!



I condemn in the strongest terms attacks on #UNESCO world heritage sight – #Odesa and its peaceful residents, blunt violations of all norms of international law — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) July 23, 2023

Ранее свои реакции опубликовали западные министры иностранных дел и послы, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, а также президент Молдовы.

Папа Римский Франциск в воскресной речи упомянул ракетный удар РФ по Одессе и призвал молиться за мир в Украине.

Как известно, в ночь на 23 июля Россия снова осуществила ракетную атаку на Одессу. В Одесской ОГА сообщили, что разрушены шесть домов. Также серьезно пострадал Спасо-Преображенский собор, самый большой собор города.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ночью обстреляли Одесскую область 19 ракетами разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.