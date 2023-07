Президент Грузии о ночной атаке на Одессу: Россия совершила очередное военное преступление

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на массированную ракетную атаку российских оккупационных войск на Одессу.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Зурабишвили подчеркнула, что, атаковав Одессу, Россия совершила очередное военное преступление.

"Решительным образом осуждаю нападения на объект всемирного наследия ЮНЕСКО – Одессу и ее мирных жителей, грубое нарушение всех норм международного права", – отметила она.

Another war crime committed by Russia in Ukraine!



I condemn in the strongest terms attacks on #UNESCO world heritage sight – #Odesa and its peaceful residents, blunt violations of all norms of international law