Немецкие правопопулисты радуются готовности к сотрудничеству со стороны лидера оппозиции Мерца

Председатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла приветствовал заявление лидера оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца о возможности сотрудничества на местном уровне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RND.

Хрупалла отреагировал на свежее заявление Мерца, который допустил сотрудничество со скандальной АдГ, возмутив свою партию.

"Теперь первые камни падают с черно-зеленой стены", – заявил Хрупалла, намекая на заявление Мерца в начале его пребывания в роли лидера ХДС о том, что партия станет стеной против правых экстремистов.

"Мы разрушим стену вместе в федеральных землях и федеральном правительстве", – объявил лидер правопопулистов.

По словам Хрупаллы, победителями в этой ситуации станут граждане, которые вернут себе процветание, свободу и безопасность благодаря политике, руководствующейся их интересами.

Фридрих Мерц вызвал критику в рядах собственной политсилы из-за заявлений о готовности к сотрудничеству с правопопулистской "Альтернативой для Германии" на местном уровне.

Напомним, поддержка немецких правопопулистов достигла самого высокого показателя за время опросов.

"Альтернатива для Германии" ранее заявила, что во время выборов в Европарламент в следующем году будет добиваться "роспуска" ЕС или выхода из него Германии. Также партия не поддерживает санкции против России и против помощи для Украины.

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