Двое протестующих сожгли Коран перед посольством Ирака в Дании

В понедельник двое протестующих подожгли копию Корана, священной книги ислама, перед посольством Ирака в столице Дании, что грозит дальнейшим ухудшением отношений между двумя странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Двое протестующих принадлежат к группе, называющей себя "Датские патриоты", которая провела аналогичную демонстрацию на прошлой неделе и вела прямую трансляцию событий в Facebook. Правительство Дании тогда осудило поджог.

Организатор демонстрации в понедельник Копенгагене растоптал копию Корана и поджег книгу на подставке из фольги рядом с лежащим на земле иракским флагом.

Несколько тысяч иракцев вышли в субботу на демонстрацию в Багдаде из-за поджогов Корана в Швеции и Дании, организованную правящими иракскими партиями и вооруженными группировками, многие из которых близки к Ирану.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в субботу, что люди, оскверняющие Коран, должны понести "самое суровое наказание".

В МИД Ирана после пятничной акции с сожжением Корана вызвали посла Дании.

Напомним, 20 июля в центре иракской столицы Багдада сотни людей штурмовали посольство Швеции и подожгли его в знак протеста против очередной акции с сожжением Корана.

После этого персонал посольства Швеции в Ираке "из соображений безопасности" временно эвакуировали в Стокгольм.

Провокационные акции с сожжением Корана в Швеции ранее привели к еще большему обострению отношений Стокгольма с Турцией, которая блокирует вступление страны в НАТО. В частности, президет Турции Эрдоган жестко реагировал на подобные акции в скандинавском государстве.