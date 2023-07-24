В Австрии на поле поймали кенгуру-беглеца

В Австрии поймали кенгуру-беглеца, которого заметили в воскресенье, когда он прыгал по сельской дороге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство dpa.

Сообщается, что сотрудники полиции заметили животное в понедельник в поле вблизи небольшого городка Холлабрунн, что вблизи Вены.

ФОТО: NÖ/APA/DPA

Отмечается, что животное обезболили и после осмотра ветеринара передали владельцу кенгуру-фермы.

Как заявили в полиции, теперь выясняется, законно ли владелец владел животным, которое обычно живет в Австралии.

На днях сообщалось, что на территорию Министерства экономики и защиты климата Германии попала игуана.

В ночь на четверг, 20 июля, полиция Берлина разослала предупреждение о том, что в южном пригороде немецкой столицы разгуливает крупный хищник, вероятно, львица.

Впоследствии власти заявили, что не нашли никаких следов льва или любого другого крупного хищника после массированных поисков по всему Берлину, и что "львица" вероятно, была диким кабаном. Позже это подтвердила и ряд экспертиз.