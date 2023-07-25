Спикер парламента Молдовы назвал новую главу Гагаузии "представительницей бандформирования"

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, комментируя отсутствие руководства страны на инаугурации новой главы Гагаузии от пророссийской партии "Шор" Евгении Гуцул, назвал ее "представительницей бандформирования".

Об этом он сказал в эфире телеканала ТV8, сообщает "Европейская правда".

По словам спикера молдовского парламента, Гуцул представляет интересы запрещенного и неконституционного формирования – партии "Шор".

"Мы до этого говорили, что с представителями бандформирований разговаривать не будем. Нового башкана мы считаем представителем бандформирования", – сказал Гросу, добавив, что публично заявил о своем решении не участвовать в инаугурации.

Он добавил, что не располагает информацией о том, будет ли президент Молдовы Майя Санду подписывать указ о включении избранного башкана Гагаузии в состав правительства.

"Наверное, будут подавать обращение в президентуру, и уже там примут решение, как поступить в этом случае", – подытожил Гросу.

Гагаузия – автономный регион Молдовы с очень сильными пророссийскими настроениями. Недавно в Гагаузии прошли выборы башкана (регионального лидера), на которых победила кандидат от пророссийской партии "Шор" Евгения Гуцул.

В июне Конституционный суд Молдовы признал деятельность партии "Шор" неконституционной из фактов незаконного финансирования и подкупа участников протестов.

Инаугурация Гуцул состоялась 19 июля, во время церемонии были нарушены несколько процедур.

Исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Ион Мунтяну заявил, что в Гагаузии придется проводить повторное голосование, если станет известно, что выборы главы автономии оказались фальсифицированными.

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