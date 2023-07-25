Пилоты самолета, упавшего во время тушения пожаров в Греции, погибли
Вторник, 25 июля 2023, 18:58
Министерство обороны Греции подтвердило гибель двух пилотов самолета CL-215, который помогал с тушением пожара возле города Каристос на острове Эвбея.
Как сообщает "Европейская правда", заявление ведомства цитирует издание Proto Thema.
Согласно официальному заявлению греческого Минобороны, самолет CL-215 355-й тактической транспортной эскадрильи 112-го истребительного крыла потерпел крушение во время тушения пожара.
В результате пилот, 34-летний капитан Кристос Мулас, и второй пилот, 27-летний лейтенант Перикл Стефанидис, получили смертельные травмы.
Как отмечает Proto Thema, самолет загорелся сразу после падения, и пилоты умерли, несмотря на попытки пожарных как можно быстрее потушить пламя. Издание также отмечает, что у 34-летнего Муласа осталась жена, которая сейчас находится на третьем месяце беременности.
В связи с гибелью пилотов министр обороны Греции Никос Дендиас объявил трехдневный траур в вооруженных силах страны, который продлится с 25 по 27 июля.
Греция седьмой день подряд борется с лесными пожарами на острове Родос. Около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и отели на острове.
Лесные пожары также бушуют на острове Корфу, у западного побережья Греции, и на острове Эвбея, вблизи столицы Афин.