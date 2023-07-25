Міністр цивільного захисту Італії Нелло Мусумечі заявив, що негода спричинила багато шкоди країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ANSA.

За словами міністра цивільного захисту, Італія "переживає один із найскладніших днів за останні десятиліття" через зливи, торнадо, град на півночі та несамовиту спеку й руйнівні пожежі в центрі, а також на півдні країни.

"У той час, як ми сумуємо за трьома жертвами протягом останньої доби, я відчуваю, що повинен подякувати пожежникам, керівництву цивільного захисту та волонтерам, поліції, працівникам лісового господарства та всім тим, хто мобілізувався в найскладніших ситуаціях за останні кілька годин", – додав Мусумечі.

Він також зазначив, що "кліматичні потрясіння вимагають від усіх нас рішучих дій, які не мають жодних алібі".

"Але сьогодні займімося тим, щоб обмежити шкоду. А її дуже багато!" – резюмував Мусумечі.

Раніше повідомлялося, що Ломбардія звернеться до уряду Італії з проханням запровадити надзвичайний стан у зв'язку зі значною негодою, з якою зіштовхнувся північний регіон країни.

Перед цим стало відомо, що в італійському регіоні Венето на півночі Італії випав велетенський град, внаслідок негоди травмовані понад сотня людей.

У той самий час південна частина країни потерпає від екстремальної спеки. Рим у вівторок оновив температурний рекорд із майже 42°C.

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