В Италии из-за непогоды один из самых сложных дней за десятилетия – министр

Министр гражданской защиты Италии Нелло Мусумечи заявил, что непогода нанесла много вреда стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.

По словам министра гражданской защиты, Италия "переживает один из самых сложных дней за последние десятилетия" из-за ливней, торнадо, града на севере и неистовой жары и разрушительных пожаров в центре, а также на юге страны.

"В то время, как мы скорбим о трех жертвах в течение последних суток, я чувствую, что должен поблагодарить пожарных, руководство гражданской защиты и волонтеров, полицию, работников лесного хозяйства и всех тех, кто мобилизовался в сложных ситуациях за последние несколько часов", – добавил Мусумечи.

Он также отметил, что "климатические потрясения требуют от всех нас решительных действий, которые не имеют никаких алиби".

"Но сегодня займемся тем, чтобы ограничить вред. А его очень много!" – резюмировал Мусумечи.

Ранее сообщалось, что Ломбардия обратится к правительству Италии с просьбой ввести чрезвычайное положение в связи со значительной непогодой, с которой столкнулся северный регион страны.

Перед этим стало известно, что в итальянском регионе Венето на севере Италии выпал огромный град, в результате непогоды травмированы более сотни человек.

В то же время южная часть страны страдает от экстремальной жары. Рим во вторник обновил температурный рекорд с почти 42°C.

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