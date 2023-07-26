Британский министр поедет в отпуск в Грецию, несмотря на пожары

Министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув заявил, что проведет отпуск в Греции, несмотря на масштабные лесные пожары.

Об этом британский министр сказал в комментарии телеканалу Sky News, сообщает "Европейская правда".

Он рассказал, что проведет отпуск на острове Эвбея – одном из регионов, где бушуют пожары.

По словам Гоува, он отправляется в Грецию "чуть больше чем через неделю".

Он отметил, что "абсолютно правильно", что люди все еще могут поехать на отдых в Грецию.

Комментируя масштабные пожары на другом греческом острове Родос, министр сказал, что эти события "безусловно, были трагическими, и я сочувствую тем, кто пострадал".

"Но, как вчера отметил греческий министр туризма, пожары, хотя они и были ужасными, были ограничены одной частью острова", – добавил Гоув.

Греция уже больше недели борется с масштабными лесными пожарами на острове Родос. Около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и отели на острове.

Лесные пожары также бушуют на острове Корфу, у западного побережья Греции, и на острове Эвбея, вблизи столицы Афин.

По последним данным, жертвами пожаров в Греции стали три человека.