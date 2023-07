ЄС уже відправив Україні 65 шкільних автобусів

Європейський Союз підтвердив відправлення 65 шкільних автобусів як частини гуманітарної допомоги Україні.

Про це йдеться в повідомленні Європейської комісії у Twitter, пише "Європейська правда".

Виконавчий орган ЄС нагадав, що виділив 14 мільйонів євро на закупівлю шкільних автобусів, "щоб українські діти могли безпечно добиратися до школи".

"65 автобусів вже в дорозі, і ще більше буде доставлено найближчим часом", – додали в Єврокомісії.

We're donating €14 million to purchase school buses to bring Ukrainian children safely to school.



65 buses are currently on the way, with more to come.



An additional 205 buses have been offered by public and private partners in 11 countries via #EUCivPro.#StandWithUkraine