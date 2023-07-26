ЄС уже відправив Україні 65 шкільних автобусів

Європейський Союз підтвердив відправлення 65 шкільних автобусів як частини гуманітарної допомоги Україні.

Про це йдеться в повідомленні Європейської комісії у Twitter, пише "Європейська правда".

Виконавчий орган ЄС нагадав, що виділив 14 мільйонів євро на закупівлю шкільних автобусів, "щоб українські діти могли безпечно добиратися до школи".

"65 автобусів вже в дорозі, і ще більше буде доставлено найближчим часом", – додали в Єврокомісії.

We're donating €14 million to purchase school buses to bring Ukrainian children safely to school.



65 buses are currently on the way, with more to come.



An additional 205 buses have been offered by public and private partners in 11 countries via #EUCivPro.#StandWithUkraine — European Commission (@EU_Commission) July 26, 2023

Крім того, в межах Механізму цивільного захисту ЄС державні й приватні партнери в 11 країнах-членах Євросоюзу запропонували передати ще 205 автобусів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Європейська комісія та уряд України погодили пакет підтримки у розмірі 100 мільйонів євро для реконструкції та відновлення шкільних закладів, які постраждали внаслідок війни Росії проти України.

34 млн євро спрямували на ремонт і надання обладнання для навчальних приміщень та бомбосховищ. Решту 66 мільйонів євро надали безпосередньо українському уряду як бюджетну підтримку.

На початку липня Швейцарія також оголосила про скерування додаткових 5,63 мільйона євро на реконструкцію та переобладнання українських шкіл.