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ЄС уже відправив Україні 65 шкільних автобусів

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Середа, 26 липня 2023, 16:26

Європейський Союз підтвердив відправлення 65 шкільних автобусів як частини гуманітарної допомоги Україні.

Про це йдеться в повідомленні Європейської комісії у Twitter, пише "Європейська правда".

Виконавчий орган ЄС нагадав, що виділив 14 мільйонів євро на закупівлю шкільних автобусів, "щоб українські діти могли безпечно добиратися до школи".

"65 автобусів вже в дорозі, і ще більше буде доставлено найближчим часом", – додали в Єврокомісії.

Крім того, в межах Механізму цивільного захисту ЄС державні й приватні партнери в 11 країнах-членах Євросоюзу запропонували передати ще 205 автобусів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Європейська комісія та уряд України погодили пакет підтримки у розмірі 100 мільйонів євро для реконструкції та відновлення шкільних закладів, які постраждали внаслідок війни Росії проти України.

34 млн євро спрямували на ремонт і надання обладнання для навчальних приміщень та бомбосховищ. Решту 66 мільйонів євро надали безпосередньо українському уряду як бюджетну підтримку.

На початку липня Швейцарія також оголосила про скерування додаткових 5,63 мільйона євро на реконструкцію та переобладнання українських шкіл.

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Єврокомісія