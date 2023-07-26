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ЕС уже отправил Украине 65 школьных автобусов

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Среда, 26 июля 2023, 16:26

Европейский Союз подтвердил отправку 65 школьных автобусов как части гуманитарной помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии в Twitter, пишет "Европейская правда".

Исполнительный орган ЕС напомнил, что выделил 14 миллионов евро на закупку школьных автобусов, "чтобы украинские дети могли безопасно добираться до школы".

"65 автобусов уже в пути, и еще больше будет доставлено в ближайшее время", – добавили в Еврокомиссии.

Кроме того, в рамках Механизма гражданской защиты ЕС государственные и частные партнеры в 11 странах-членах Евросоюза предложили передать еще 205 автобусов.

Напомним, в конце прошлого года Европейская комиссия и правительство Украины согласовали пакет поддержки в размере 100 миллионов евро для реконструкции и восстановления школьных учреждений, пострадавших в результате войны России против Украины.

34 млн евро направили на ремонт и предоставление оборудования для учебных помещений и бомбоубежищ. Остальные 66 миллионов евро предоставили непосредственно украинскому правительству в качестве бюджетной поддержки.

В начале июля Швейцария также объявила о направлении дополнительных 5,63 миллиона евро на реконструкцию и переоборудование украинских школ.

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Еврокомиссия