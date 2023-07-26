ЕС уже отправил Украине 65 школьных автобусов
Среда, 26 июля 2023, 16:26
Европейский Союз подтвердил отправку 65 школьных автобусов как части гуманитарной помощи Украине.
Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии в Twitter, пишет "Европейская правда".
Исполнительный орган ЕС напомнил, что выделил 14 миллионов евро на закупку школьных автобусов, "чтобы украинские дети могли безопасно добираться до школы".
"65 автобусов уже в пути, и еще больше будет доставлено в ближайшее время", – добавили в Еврокомиссии.
We're donating €14 million to purchase school buses to bring Ukrainian children safely to school.— European Commission (@EU_Commission) July 26, 2023
65 buses are currently on the way, with more to come.
An additional 205 buses have been offered by public and private partners in 11 countries via #EUCivPro.#StandWithUkraine
Кроме того, в рамках Механизма гражданской защиты ЕС государственные и частные партнеры в 11 странах-членах Евросоюза предложили передать еще 205 автобусов.
Напомним, в конце прошлого года Европейская комиссия и правительство Украины согласовали пакет поддержки в размере 100 миллионов евро для реконструкции и восстановления школьных учреждений, пострадавших в результате войны России против Украины.
34 млн евро направили на ремонт и предоставление оборудования для учебных помещений и бомбоубежищ. Остальные 66 миллионов евро предоставили непосредственно украинскому правительству в качестве бюджетной поддержки.
В начале июля Швейцария также объявила о направлении дополнительных 5,63 миллиона евро на реконструкцию и переоборудование украинских школ.