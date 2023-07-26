ЕС уже отправил Украине 65 школьных автобусов

Европейский Союз подтвердил отправку 65 школьных автобусов как части гуманитарной помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии в Twitter, пишет "Европейская правда".

Исполнительный орган ЕС напомнил, что выделил 14 миллионов евро на закупку школьных автобусов, "чтобы украинские дети могли безопасно добираться до школы".

"65 автобусов уже в пути, и еще больше будет доставлено в ближайшее время", – добавили в Еврокомиссии.

We're donating €14 million to purchase school buses to bring Ukrainian children safely to school.



65 buses are currently on the way, with more to come.



An additional 205 buses have been offered by public and private partners in 11 countries via #EUCivPro.#StandWithUkraine — European Commission (@EU_Commission) July 26, 2023

Кроме того, в рамках Механизма гражданской защиты ЕС государственные и частные партнеры в 11 странах-членах Евросоюза предложили передать еще 205 автобусов.

Напомним, в конце прошлого года Европейская комиссия и правительство Украины согласовали пакет поддержки в размере 100 миллионов евро для реконструкции и восстановления школьных учреждений, пострадавших в результате войны России против Украины.

34 млн евро направили на ремонт и предоставление оборудования для учебных помещений и бомбоубежищ. Остальные 66 миллионов евро предоставили непосредственно украинскому правительству в качестве бюджетной поддержки.

В начале июля Швейцария также объявила о направлении дополнительных 5,63 миллиона евро на реконструкцию и переоборудование украинских школ.