ЕС уже отправил Украине 65 школьных автобусов

Европейский Союз подтвердил отправку 65 школьных автобусов как части гуманитарной помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии в Twitter, пишет "Европейская правда".

Исполнительный орган ЕС напомнил, что выделил 14 миллионов евро на закупку школьных автобусов, "чтобы украинские дети могли безопасно добираться до школы".

"65 автобусов уже в пути, и еще больше будет доставлено в ближайшее время", – добавили в Еврокомиссии.

We're donating €14 million to purchase school buses to bring Ukrainian children safely to school.



65 buses are currently on the way, with more to come.



An additional 205 buses have been offered by public and private partners in 11 countries via #EUCivPro.#StandWithUkraine