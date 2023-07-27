Посол ЄС у Молдові потролив шпигунську дипмісію РФ з даху свого офісу

Глава представництва ЄС у Молдові Яніс Мажейкс зробив фото на даху будівлі, де розміщується дипмісія, висміявши російських дипломатів у Кишиневі.

Відповідний знімок Мажейкс опублікував у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Він натякнув на нещодавнє розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і тарілок, які російські спецслужби використовують для стеження за владою Молдови.

Дипломат продемонстрував, що на даху представництва ЄС немає жодної тарілки, оскільки його співробітники "не мають часу дивитися телевізор".

Janis Mazeiks/facebook.com

"Спекотний літній день у Кишиневі. Щойно перевірили дах Представництва ЄС – кондиціонери працюють на повну потужність, супутникові антени на нашому даху не встановлені. Ми настільки зайняті роботою, що не маємо часу дивитися телевізор", – підписав фото Мажейкс.

Після публікації розслідування президентка Молдови Мая Санду заявила, що спецслужби країни поінформовані про ситуацію і згодом вони запропонують "вирішення цієї проблеми".

Крім того, Молдова оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.

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