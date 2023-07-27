Посол ЕС в Молдове потроллил шпионскую дипмиссию РФ с крыши своего офиса

Глава представительства ЕС в Молдове Янис Мажейкс с крыши здания дипмиссии Евросоюза высмеял российских дипломатов в Кишиневе после того, как журналисты обнародовали материал о "шпионских тарелках" россиян.

Мажейкс опубликовал в своем Facebook фото, которым потроллил россиян, сообщает "Европейская правда".

Дипломат намекнул на недавнее расследование, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и тарелок, которые российские спецслужбы используют для слежки за властями Молдовы.

Мажейкс продемонстрировал, что на крыше представительства ЕС нет ни одной тарелки, и отметил, что его сотрудники "не имеют времени смотреть телевизор", очевидно, имея в виду слежку, которую вели россияне.

Janis Mazeiks/facebook.com

"Жаркий летний день в Кишиневе. Только что проверили крышу представительства ЕС – кондиционеры работают на полную мощность, спутниковые антенны на нашей крыше не установлены. Мы настолько заняты работой, что нет времени смотреть телевизор", – подписал фото Мажейкс.

После публикации расследования президент Молдовы Майя Санду заявила, что спецслужбы страны проинформированы о ситуации и впоследствии они предложат "решение этой проблемы".

Позже Молдова решила выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

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