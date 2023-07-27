США відкинули повідомлення про лобіювання інтересів Саакашвілі

Держдеп Сполучених Штатів відкинув інформацію про те, що посольство США лобіювало інтереси колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Про це на брифінгу заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател, повідомляє "Європейська правда".

За словами речника Держдепу, посольство США в Тбілісі "ніколи не займалося лобіюванням в інтересах колишнього президента Грузії Саакашвілі".

Напередодні зі схожим спростуванням виступило посольство США в Грузії. У своїй заяві воно зазначило, що США висловили занепокоєння МЗС Грузії "у зв'язку з дезінформацією, опублікованою деякими ЗМІ та політичними діячами щодо діяльності посольства США і наших співробітників останніми днями".

Раніше зі звіту згідно із законом США про реєстрацію іноземних агентів (FARA) стало відомо про діяльність лобістської компанії Akerman LLP, яку найняла сім'я Міхеїла Саакашвілі, повідомляє портал "Грузия Online".

У документі йдеться про те, що послуги лобістської компанії включають спілкування з офіційними особами посольства США в Тбілісі та офіційними особами в Польщі, щоб дозволити польським лікарям лікувати Саакашвілі.

Згідно з документом, серед цілей лобістської компанії були: підготовка проєктів резолюцій для Європарламенту, продовження роботи у зв'язку зі станом здоров'я Саакашвілі, стратегія з переконання сенаторів США в необхідності запровадження санкцій проти Грузії, продовження роботи з підготовки тексту та матеріалів для "списку Магнітського" і заплановане розповсюдження матеріалів серед обраних представників США і Великої Британії.

У документі також ідеться про два телефонні дзвінки представнику посольства США.

Водночас у документі не вказано, що співробітник посольства якимось чином допомагав представникам лобістської компанії вирішувати поставлені питання.

Представники партії "Сила народу", яка близька до керівної партії "Грузинська мрія", стверджують, що представники посольства США причетні до лобістської діяльності вищезгаданої компанії. Мер Тбілісі від "Грузинської мрії" Каха Каладзе заявляв про стурбованість через нібито участь в лобістській діяльності представника посольства іноземної держави. Він заявив, що необхідні роз'яснення і відповіді.

Раніше повідомлялося, що Держдеп США уважно стежить за перебігом справи колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі у Грузії. Речник Держдепу заявив, що грузинська влада несе відповідальність за надання медичної допомоги Саакашвілі.

Нагадаємо, на початку липня Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядав вкрай виснаженим, що викликало широкий резонанс.

Після цього стало відомо, що до Саакашвілі після шестимісячної затримки пустили польських лікарів. Однак у пенітенціарній службі заявили, що польський лікар намагався потай винести зразки матеріалів, взятих у політика.