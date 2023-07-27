США отвергли сообщения о лоббировании интересов Саакашвили

Госдеп Соединенных Штатов отрицает информацию о том, что посольство США лоббировало интересы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом на брифинге заявил заместитель спикера Госдепа Ведант Пател, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя Госдепа, посольство США в Тбилиси "никогда не занималось лоббированием в интересах бывшего президента Грузии Саакашвили".

Накануне с похожим опровержением выступило посольство США в Грузии. В своем заявлении оно отметило, что США выразили обеспокоенность МИД Грузии "в связи с дезинформацией, опубликованной некоторыми СМИ и политическими деятелями относительно деятельности посольства США и наших сотрудников в последние дни".

Ранее из отчета по закону США о регистрации иностранных агентов (FARA) стало известно о деятельности лоббистской компании Akerman LLP, которую наняла семья Михеила Саакашвили, сообщает портал "Грузия Online".

В документе говорится о том, что услуги лоббистской компании включают общение с официальными лицами посольства США в Тбилиси и официальными лицами в Польше, чтобы позволить польским врачам лечить Саакашвили.

Согласно документу, среди целей лоббистской компании были: подготовка проектов резолюций для Европарламента, продолжение работы в связи с состоянием здоровья Саакашвили, стратегия по убеждению сенаторов США в необходимости введения санкций против Грузии, продолжение работы по подготовке текста и материалов для "списка Магнитского" и запланированное распространение материалов среди избранных представителей США и Великобритании.

В документе также идет речь о двух телефонных звонках представителю посольства США.

В то же время в документе не указано, что сотрудник посольства каким-то образом помогал представителям лоббистской компании решать поставленные вопросы.

Представители партии "Сила народа", которая близка к правящей партии "Грузинская мечта", утверждают, что представители посольства США причастны к лоббистской деятельности вышеупомянутой компании. Мэр Тбилиси от "Грузинской мечты" Каха Каладзе заявлял об обеспокоенности из-за якобы участия в лоббистской деятельности представителя посольства иностранного государства. Он заявил, что необходимы разъяснения и ответы.

Ранее сообщалось, что Госдеп США внимательно следит за ходом дела бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили в Грузии. Представитель Госдепа заявил, что грузинские власти несут ответственность за оказание медицинской помощи Саакашвили.

Напомним, в начале июля Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании, через видеовключение из клиники "Вивамед". Он выглядел крайне истощенным, что вызвало широкий резонанс.

После этого стало известно, что к Саакашвили после шестимесячной задержки пустили польских врачей. Однако в пенитенциарной службе заявили, что польский врач пытался тайком вынести образцы материалов, взятых у Саакашвили.