США не обсуждают сопровождение судов с украинским зерном в Черном море - Белый дом

Вопрос сопровождения судов с украинским зерном в Черном море после выхода России из "зерновой сделки" активно не обсуждается.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

Как пояснил представитель Белого дома, "о введении военных кораблей в Черное море активной дискуссии сейчас не ведется".

"Я думаю, мы все понимаем, что это лишь усилит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией, а это не то, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы зерно вышло (из Украины на внешний рынок. – Ред.)", – отметил Кирби.

Он добавил, что США стремятся к продолжению "зерновой сделки", а параллельно работают с союзниками и партнерами, чтобы "найти другие наземные или, возможно, речные маршруты, если какие-то будут доступны".

Ранее участие западных государств в сопровождении судов с украинским зерном предложил бывший главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе и командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис. Эту же идею поддержал политик немецкой Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер.

Как известно, Украина вынуждена экспортировать агропродукцию по суше и речным транспортом после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и начала обстреливать украинские порты, заблокировав морской экспорт.

В Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины. Также об этом предупредил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.