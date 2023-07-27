В Турции уверяют, что серьезно настроены возобновить переговоры о вступлении в ЕС

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил о намерениях страны дать толчок переговорам о вступлении в Европейский Союз на фоне стремления Анкары привлечь больше инвестиций для экономического развития.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, об этом Шимшек сказал в четверг на экономическом саммите в австрийском Зальцбурге.

По словам турецкого министра финансов, Турции нужно, чтобы ей позволили "продолжить путь, который является очень важным с точки зрения трансформации оптовой торговли". В качестве примера соответствующих шагов со стороны Брюсселя он привел упрощение импорта некоторых турецких сельскохозяйственных товаров и услуг.

"Мы смотрим на ЕС как на источник вдохновения для изменений. Это лучшая альтернатива на сегодняшний день", – пояснил Шимшек.

Он указал, что Турция пережила "трудное десятилетие", во время которого ей "помешали внутренние или региональные проблемы, травмы, вызовы" и она, "возможно, сошла с правильного пути". Но Анкара готова воплощать экономические и политические реформы.

"Много дискуссий ведутся вокруг конечной цели: должна ли Турция стать членом ЕС или нет. По моему мнению, не это имеет значение", – сказал министр финансов Турции.

Как известно, на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в НАТО в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Турция имеет самый длинный переговорный процесс по вступлению в ЕС, который длится еще с 1964 года. Переговоры о вступлении стороны начали в 2005 году, но фактически процесс остановился в 2016-м. Несмотря на это, Анкара остается ключевым партнером Евросоюза в вопросах экономики, безопасности и миграции.

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