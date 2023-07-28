В Греции пошли на спад лесные пожары, бушевавшие почти две недели

Лесные пожары в Греции утихли после почти двухнедельного горения, но экстренные службы работают над тем, чтобы предотвратить новые вспышки в центральной части страны, где накануне люди были вынуждены бежать от мощных взрывов на складе боеприпасов.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Начиная с 17 июля, в результате пожаров, усиленных высокими температурами и ветром, погибли пять человек. Были разрушены дома, фермы и заводы, а также выгорели участки леса.

В наиболее пострадавшем районе Магнезии в четверг лесные пожары достигли склада боеприпасов Военно-воздушных сил вблизи прибрежного города Неа-Анхиалос. Пожар на складе вызвал мощные взрывы, и береговая охрана заявила, что люди были вынуждены бежать по суше и морю в Волос, региональную столицу.

Истребители, дислоцировавшиеся на соседнем военном аэродроме, были передислоцированы в качестве меры предосторожности.

Ударная волна была ощутима за много километров, в результате чего вылетели витрины нескольких магазинов.

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил в пятницу, что поручил провести расследование инцидента.

Пожарные приложили "сверхчеловеческие усилия", но не смогли обуздать пламя, разгоревшееся в большей части Волоса и в Анхиалосе, сказал представитель пожарной бригады Иоаннис Артопойос.

Десятки пожарных работают в этом районе при поддержке пяти самолетов и вертолета, поскольку сильный ветер может вызвать новые вспышки, сообщили в пожарной службе.

Министерство труда призвало работодателей в промышленной зоне Волоса приостановить работу в пятницу.

На острове Родос, где более 20 000 туристов и местных жителей покинули приморские отели и дома на выходных, лесные пожары утихли после того, как выжгли около 10% площади острова. Но пожарные команды работают на нескольких участках уже 11-й день, пытаясь полностью обуздать огонь на всех фронтах.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил в четверг, что Греции необходимо принять больше мер для борьбы с последствиями изменения климата, подчеркнув необходимость дальнейшего улучшения предотвращения пожаров.

Как сообщалось, Европейский Союз через Механизм гражданской защиты направит еще два пожарных самолета в Грецию.