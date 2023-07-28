В Міноборони Британії заявили, що у помилково відправлених до Малі листах не було таємниць

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що листи, які помилково були відправлені до Малі, не містили секретних даних.

Про це йдеться у повідомленні британського оборонного відомства в Twitter, пише "Європейська правда".

За інформацією міністерства, на адреси із неправильним доменом було надіслано "менше 20 звичайних електронних листів".

"Ми впевнені, що не йдеться про порушення операційної безпеки або розкриття технічних даних", – зазначили у відомстві.

Міноборони продовжує розслідування і запевняє, що електронні листи такого типу не мають грифу "таємно" або вищого ступеня конфіденційності.

Раніше стало відомо, що британське Міноборони почало розслідування після появи інформації, що електронні листи із секретними даними були надіслані в Малі замість Пентагону через одрук.

Перед цим про аналогічну помилку повідомив Пентагон. З'ясувалося, що мільйони електронних листів американських військових були переслані до Малі через одрук, що призвело до витоку таємної інформації.

Водночас в американському оборонному відомстві запевнили, що конфіденційні листи не потрапили до Малі, оскільки жоден з них не надсилався з офіційних електронних адрес Міноборони США.