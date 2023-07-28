В Минобороны Британии заявили, что в ошибочно отправленных в Мали письмах не было тайн

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что письма, которые ошибочно были отправлены в Мали, не содержали секретных данных.

Об этом говорится в сообщении британского оборонного ведомства в Twitter, пишет "Европейская правда".

По информации министерства, на адреса с неправильным доменом было отправлено "менее 20 обычных электронных писем".

"Мы уверены, что речь не идет о нарушении операционной безопасности или раскрытии технических данных", – отметили в ведомстве.

Минобороны продолжает расследование и уверяет, что электронные письма такого типа не имеют грифа "секретно" или высшей степени конфиденциальности..

Ранее сообщалось, что британское Минобороны начало расследование после появления информации о том, что электронные письма с секретными данными были отправлены в Мали вместо Пентагона из-за опечатки.

Ранее об аналогичной ошибке сообщил Пентагон. Выяснилось, что миллионы электронных писем американских военных были пересланы в Мали из-за опечатки, что привело к утечке тайной информации.

В то же время в американском оборонном ведомстве заверили, что конфиденциальные письма не попали в Мали, поскольку ни одно из них не отправлялось с официальных электронных адресов Минобороны США.