Німецьку поліціянтку можуть покарати за зв'язки з екоактивістами

Співробітницю Федеральної поліції Німеччини К'яру Мальц можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності за зв'язок із групою захисту клімату Letzte Generation ("Останнє покоління").

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Дисциплінарне провадження проти неї відкрили після того, як минулого тижня вона з'явилася в соцмережах у відеоролику, де пояснювала свою причетність до Letzte Generation.

"Letzte Generation – це трансформація всього суспільства, яка є доречною перед обличчям кліматичної катастрофи", – сказала вона у ролику.

Як стверджують у Letzte Generation, до організації належать понад 100 співробітників поліції. Минулого тижня сама Мальц розповіла газеті Welt am Sonntag, що всередині екоруху була створена група по роботі з поліцією.

"Ми контактуємо з 80-100 іншими поліціянтами", – заявила вона.

За її словами, Мальц займається налагодженням контактів і пояснює роботу поліції в рамках Letzte Generation, додавши, що "комунікація відбувається в обох напрямках".

Активісти Letzte Generation раніше відзначилися численними акціями проти творів мистецтва, покликаними привернути увагу до кліматичної кризи.

Повідомлялося, що двоє активісток німецького кліматичного руху Letzte Generation ("Останнє покоління") приклеїлися до металевої конструкції, яка утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у Музеї природознавства Берліна.

Перед цим двоє активістів групи облили картопляним пюре картину "Стоги сіна" французького імпресіоніста Клода Моне, що експонується в музеї Барберіні в Потсдамі. Одній з активісток за це загрожує три роки ув’язнення.

Ще раніше екоактивісти з Letzte Generation приклеїлися руками до рами "Сікстинської Мадонни" Рафаеля у Дрезденській картинній галереї старих майстрів, чим завдали їй шкоди на суму в майже 12 тисяч євро.