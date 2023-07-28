Немецкую полицейскую могут наказать за связи с эко-активистами

Сотрудницу Федеральной полиции Германии Кьяру Мальц могут привлечь к дисциплинарной ответственности за связь с группой защиты климата Letzte Generation ("Последнее поколение").

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Дисциплинарное производство против ней открыто после того, как на прошлой неделе она появилась в соцсетях в видеоролике, где объясняла свою причастность к Letzte Generation.

"Letzte Generation – это трансформация всего общества, которая уместна перед лицом климатической катастрофы", – сказала она в ролике.

Как утверждают в Letzte Generation, в организации насчитывается более 100 сотрудников полиции. На прошлой неделе сама Мальц рассказала газете Welt am Sonntag, что внутри эко-движения была создана группа по работе с полицией.

"Мы контактируем с 80-100 другими полицейскими", — заявила она.

По ее словам, Мальц занимается налаживанием контактов и объясняет работу полиции в рамках Letzte Generation, добавив, что "коммуникация происходит в обоих направлениях".

Активисты Letzte Generation ранее отметились множественными акциями против произведений искусства, призванными привлечь внимание к климатическому кризису.

Сообщалось, что две активистки немецкого климатического движения Letzte Generation ("Последнее поколение") приклеились к металлической конструкции, которая удерживает скелет динозавра возрастом 66 миллионов лет в Музее естествознания Берлина.

Перед этим двое активистов группы облили картофельным пюре картину "Стога сена" французского импрессиониста Клода Моне, которая экспонируется в музее Барберини в Потсдаме. Одной из активисток за это грозит три года заключения.

Еще раньше эко-активисты из Letzte Generation приклеились руками к раме "Сикстинской Мадонны" Рафаэля в Дрезденской картинной галерее старых мастеров, чем нанесли ей ущерб на сумму в почти 12 тысяч евро.