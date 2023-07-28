ЄС викрив російську кампанію з дезінформації та запровадив нові санкції

Рада Європейського Союзу в п’ятницю запровадила санкції проти семи росіян і п’яти компаній, причетних до кампанії з поширення дезінформації про повномасштабну війну РФ проти України.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, яке цитує "Європейська правда".

Нові обмежувальні заходи Євросоюзу стосуються семи фізичних та п'яти юридичних осіб РФ, відповідальних за кампанію з маніпулювання інформацією під назвою RRN ("Последние достоверные новости", Recent Reliable News).

Кампанія передбачала поширення проросійської пропаганди через фейкові сайти й акаунти в соцмережах, що імітують відомі ЗМІ та урядові портали європейських держав.

"Ці скоординовані та цілеспрямовані інформаційні маніпуляції є частиною ширшої гібридної кампанії Росії проти ЄС та країн-членів", – підкреслено в повідомленні.

Санкції запроваджені проти Inforos – пов’язаної з російською військовою розвідкою компанії, яка контролює понад 270 фейкових сайтів із проросійською пропагандою, і трьох її засновників.

Під обмеження потрапили автономна некомерційна організація "Діалог", створена владою Москви і тісно пов'язана з адміністрацією президента РФ, Інститут російської діаспори, а також "Агентство соціального проєктування" та "Структура національних технологій" – російські ІТ-компанії, залучені до кампанії RRN, і їхні представники.

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, наразі застосовуються до близько 1800 фізичних та юридичних осіб.

Про російську дезінформаційну кампанію вперше стало відомо у червні, коли Франція повідомила про викриття онлайн-кампанії з дезінформації, в якій брали участь російські суб'єкти, а також державні структури або структури, пов'язані з Росією.

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