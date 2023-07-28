ЄС підтвердив розблокування 18,5 млрд євро із "ковідного" фонду для Італії

Європейська комісія в п’ятницю попередньо погодила виділення Італії третього траншу з фонду Євросоюзу для подолання наслідків пандемії COVID-19 (так званого "ковідного" фонду) в розмірі 18,5 мільярда євро.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, яке цитує "Європейська правда".

Після переговорів із Італією Єврокомісія погодилась вважати виконаними умови для виділення третього траншу з COVID-фонду. Положення щодо реформи студентського житла, які викликали суперечку сторін, будуть допрацьовані й перенесені як вимога для виділення четвертого траншу у 16,5 мільярда євро.

Пропозицію виконавчого органу ЄС ще повинен офіційно схвалити Економічний і фінансовий комітет ЄС протягом чотирьох тижнів.

У Римі розраховують, що їм вдасться отримати із "ковідного" фонду загалом 35 мільярдів євро, вкрай необхідних для італійської економіки.

Наразі Італія відстає від графіка як у затвердженні узгоджених з Єврокомісією вимог для виділення грошей із COVID-фонду, так і у витрачанні вже отриманих коштів.

У березні цього року затримка у виплаті Італії третього траншу з фонду ЄС була пов’язана з тим, що частину цих коштів планувалось витратити на модернізацію двох футбольних стадіонів.

Нагадаємо, у липні 2020 року лідери ЄС досягли домовленості про фонд відновлення економіки після пандемії обсягом 750 мільярдів євро і наступний довгостроковий бюджет ЄС обсягом понад 1 трильйон євро.