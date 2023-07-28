ЕС подтвердил разблокирование 18,5 млрд евро из "ковидного" фонда для Италии

Европейская комиссия в пятницу предварительно согласовала выделение Италии третьего транша из фонда Евросоюза для преодоления последствий пандемии COVID-19 (так называемого "ковидного" фонда) в размере 18,5 миллиарда евро.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которое цитирует "Европейская правда".

После переговоров с Италией Еврокомиссия согласилась считать выполненными условия для выделения третьего транша с COVID-фонда. Положения по реформе студенческого жилья, которые вызвали спор сторон, будут доработаны и перенесены как требование для выделения четвертого транша в 16,5 миллиарда евро.

Предложение исполнительного органа ЕС еще должен официально одобрить Экономический и финансовый комитет ЕС в течение четырех недель.

В Риме рассчитывают, что им удастся получить из "ковидного" фонда в целом 35 миллиардов евро, крайне необходимых для итальянской экономики.

Сейчас Италия отстает от графика как в утверждении согласованных с Еврокомиссией требований для выделения денег из COVID-фонда, так и в расходовании уже полученных средств.

В марте этого года задержка в выплате Италии транша из фонда ЕС была связана с тем, что часть этих средств планировалось потратить на модернизацию двух футбольных стадионов.

Напомним, в июле 2020 года лидеры ЕС достигли договоренности о фонде восстановления экономики после пандемии объемом 750 миллиардов евро и следующий долгосрочный бюджет ЕС объемом более 1 триллиона евро.