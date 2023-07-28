Литва надіслала Німеччині протокол про наміри придбати танки Leopard

Агентство оборонних ресурсів Литви вислало до профільного відомства Німеччини протокол про наміри закупити танки Leopard.

Як пише "Європейська правда", про це інформує LRT із посиланням на повідомлення Міністерства оборони агентству BNS.

Зазначається, що протокол ще не означає остаточного рішення Литви про закупівлю саме цієї техніки.

"Заяву про наміри було надіслано сьогодні", – заявили в Міноборони Литви.

Уточнюється, що заява про наміри дає можливість Литві отримати інформацію про танки та обговорити інші конкретні кроки на випадок рішення приєднатися до контракту оборонного відомства Німеччини з виробниками танків.

Напередодні Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас відповів на заяви президента країни Гітанаса Науседи, який звинуватив міністра у розголошенні інформації обмеженого доступу, заявивши, що не розголошував інформацію з грифами секретності.

Нагадаємо, что Науседа розкритикував Анушаускаса за те, що той опублікував у Facebook інформацію про плани країни закупити танки.

Раніше повідомлялося, що Литва планує придбати танки на 2 млрд євро – це стане найбільшою оборонною закупівлею країни.