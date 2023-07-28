Литва направила Германии протокол о намерениях приобрести танки Leopard

Агентство оборонных ресурсов Литвы выслало в профильное ведомство Германии протокол о намерениях закупить танки Leopard.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует LRT со ссылкой на сообщение Министерства обороны агентству BNS.

Отмечается, что протокол еще не означает окончательного решения Литвы о закупке именно этой техники.

"Заявление о намерениях было направлено сегодня", – заявили в Минобороны Литвы.

Уточняется, что заявление о намерениях дает возможность Литве получить информацию о танках и обсудить другие конкретные шаги на случай решения присоединиться к контракту оборонного ведомства Германии с производителями танков.

Накануне Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас ответил на заявления президента страны Гитанаса Науседы, который обвинил министра в разглашении информации ограниченного доступа, заявив, что не разглашал информацию с грифами секретности.

Напомним, что Науседа раскритиковал Анушаускаса за то, что тот опубликовал в Facebook информацию о планах страны закупить танки.

Ранее сообщалось, что Литва планирует приобрести танки на 2 млрд евро – это станет крупнейшей оборонной закупкой страны.