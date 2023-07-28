Литва направила Германии протокол о намерениях приобрести танки Leopard
Агентство оборонных ресурсов Литвы выслало в профильное ведомство Германии протокол о намерениях закупить танки Leopard.
Как пишет "Европейская правда", об этом информирует LRT со ссылкой на сообщение Министерства обороны агентству BNS.
Отмечается, что протокол еще не означает окончательного решения Литвы о закупке именно этой техники.
"Заявление о намерениях было направлено сегодня", – заявили в Минобороны Литвы.
Уточняется, что заявление о намерениях дает возможность Литве получить информацию о танках и обсудить другие конкретные шаги на случай решения присоединиться к контракту оборонного ведомства Германии с производителями танков.
Накануне Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас ответил на заявления президента страны Гитанаса Науседы, который обвинил министра в разглашении информации ограниченного доступа, заявив, что не разглашал информацию с грифами секретности.
Напомним, что Науседа раскритиковал Анушаускаса за то, что тот опубликовал в Facebook информацию о планах страны закупить танки.
Ранее сообщалось, что Литва планирует приобрести танки на 2 млрд евро – это станет крупнейшей оборонной закупкой страны.