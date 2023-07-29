У Чехії повідомили про ще одну сутичку між ромами і українцем

У п'ятницю ввечері чеська поліція втрутилася в сутичку, в якій, імовірно, роми зіткнулися з українцем в Новому Биджові в Краловеградецькому краї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

На відео, яке поширюється в соціальних мережах, видно короткий словесний конфлікт між двома чоловіками, який закінчується тим, що до пари підходить третій чоловік і штовхає одного з них так сильно, що той падає за кілька метрів від них. На момент сутички поряд було багато людей з ромської громади, і що чоловік, на якого напали, розмовляв російською або українською мовами.

"Після прибуття патруля другого з них на місці події вже не було. Ми не зафіксували жодних тілесних ушкоджень у зв'язку з цим випадком, ми продовжуємо займатися інцидентом, з'ясовуємо всі деталі, щоб провести належне розслідування", – повідомила речниця поліції Люсі Конечна.

Роми пояснили поліцейським, що українець був сам. "Але справа в тому, що він погрожував прийти ще з півсотнею. А у нас діти на вулиці", – сказав один з чоловіків.

На відео роми також скаржаться, що поліція не захотіла розбиратися з бійкою, бо на момент їхнього приїзду нічого не відбувалося.

Конфлікти між ромами та українцями в Чехії загострилися з початку червня, коли стався конфлікт у Брно. Він закінчився загибеллю молодого рома. Після цього в Брно пройшли акції протесту. Підозрюваний чоловік перебуває під вартою.

Ще одна сутичка, в якій взяли участь 18 осіб, сталася 1 липня в Пардубіце. Тоді також роми скликали мітинг протесту.